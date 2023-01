Evier bouché: voici comment le déboucher avec la technique de la bouteille

Qu’il s’agisse du lavabo dans la salle de bain, de l’évier de cuisine, du drain de baignoire ou de douche, si l’eau ne s’écoule pas, cela devient rapidement un problème. Et beaucoup de personnes ont fait face à un évier bouché au moins une fois dans leur vie. Tout comme pour le débouchage des toilettes, les mesures à prendre pour déboucher un évier naturellement peuvent vous éviter les tracas et les dégâts importants, l’incommodité et les frais liés aux services d’un plombier. Découvrez ici comment s’y prendre.

Votre évier est bouché ? Comment faire ? Vous ne possédez pas d’outils spécifiques pour le débouchage de canalisation. Pas de panique. Voici une méthode facile à appliquer pour déboucher une canalisation grâce à l’utilisation d’une bouteille en plastique.

Cette astuce est aussi simple qu’efficace pour déboucher votre évier. Pour cela, il vous suffit de combiner quelques ingrédients et le tour est joué. Vous aurez donc besoin de :

Ingrédients

Une bouteille d’eau ;

2 verres de vinaigre blanc ;

Une tasse de gros sel ;

Une tasse de bicarbonate de soude.

Préparation

Tout d’abord, à l’aide d’un entonnoir, versez le sel dans la bouteille d’eau. Ensuite, ajoutez progressivement le vinaigre blanc et le bicarbonate de soude. Fermez la bouteille, et secouez-la afin de mélanger tous les ingrédients et obtenir une solution homogène. Enfin, versez le mélange obtenu dans l’évier et laissez-le agir quelques minutes. Ainsi, vous constaterez une réaction chimique qui permettra de déboucher l’évier et d’éliminer les différents résidus à l’origine du bouchon. Laissez agir environ une demi-heure, afin de vous assurer de la disparition de tous les résidus. Une fois le processus terminé, ouvrez votre robinet. Résultat, l’eau s’écoulera de manière beaucoup fluide et les mauvaises odeurs auront disparu.

Pourquoi cette technique s’avère-t-elle efficace?

Si cette solution peut s’avérer très efficace, c’est principalement grâce aux propriétés des ingrédients de base. En effet, le vinaigre blanc possède des propriétés anticalcaire et détartrante, tandis que le bicarbonate de soude de par son action abrasive, parvient à éliminer les résidus les plus tenaces en peu de temps. Le sel, quant à lui, possède également un fort pouvoir anticalcaire.

Par ailleurs, dans le cas où la méthode de la bouteille pour déboucher une canalisation n’a pas fonctionné, cela signifie probablement que le bouchon est plus volumineux que prévu et que l’intervention d’un déboucheur professionnel semble judicieux avant que la situation ne se dégrade et avoir un dégât des eaux.