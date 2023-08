Evgueni Prigojine promet « la justice et le bonheur pour le peuple africain »

- Publicité-

Le chef du groupe Wagner, Evguéni Prigojine, a publié une nouvelle vidéo dans laquelle il se trouverait en Afrique, rapportent plusieurs médias étrangers en se basant sur des messages Telegram de canaux affiliés au groupe paramilitaire russe.

Le patron de la milice Wagner Evgueni Prigojine, en exil depuis sa tentative de coup d’État en Russie en juin dernier, a diffusé une vidéo mardi matin dans laquelle il affirme se trouver en Afrique. «Nous travaillons. Température +50°. Tout ce que nous aimons», déclare face caméra le chef des mercenaires de Wagner. Selon le groupe Wagner, la vidéo diffusée dans la nuit de lundi à mardi a été produite depuis le continent africain.

« Nous recrutons des hommes forts et nous continuons à accomplir les tâches qui ont été fixées et que nous avons promis d’accomplir”, affirme Prigojine, âgé de 62 ans, alors qu’un numéro de téléphone pour ceux qui veulent rejoindre le groupe s’affiche. “Wagner rend la Russie encore plus grande sur tous les continents et l’Afrique plus libre. La justice et le bonheur pour le peuple africain. Nous faisons de la vie un cauchemar pour l’EI, Al-Qaïda et d’autres bandits.”

Selon le correspondant du Wall Street Journal pour les Affaires étrangères américaines, la vidéo a été tournée au Sahel, la bande de terre africaine délimitée par le désert du Sahara au nord et la région tropicale humide autour de l’équateur. C’est la première fois depuis le coup de force avorté du groupe Wagner vers Moscou, le 24 juin dernier, qu’Evgueni Prigojine apparaît face caméra. On avait aperçu sa silhouette dans une précédente vidéo, publiée au milieu de l’été, censée avoir été tournée en Biélorussie. Il était apparu, quelque temps plus tard, sur une photographie prise à Saint-Pétersbourg.