Europe – Variole du singe: l’OMS déclenche son plus haut niveau d’alerte

Le comité d’urgence de l’OMS s’est réuni, ce samedi 23 juillet, pour évaluer la flambée actuelle de variole du singe. En raison de la progression du virus, le Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l’OMS, a déclenché le niveau maximal d’alerte.

Face à la flambée de variole du singe, le directeur général de l’OMS a déclenché l’urgence de santé publique internationale, soit son plus haut niveau d’alerte, ce samedi 23 juillet. Selon Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, plus de 17.000 cas de variole du singe ont été confirmés dans 74 pays. Ainsi, il décide de « déclarer une urgence de santé publique de portée internationale », précisant que le risque dans le monde était relativement modéré, à part l’Europe, où il est élevé.

