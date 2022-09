Europa League: Ronaldo titulaire, les compos officielles de Sheriff – Manchester United

Manchester United affronte Sheriff ce jeudi après-midi (17h45 GMT+1), à l’occasion de la 2è journée du groupe E de la Ligue Europa. Les compos officielles des deux équipes sont tombées.

Manchester United se déplace ce jeudi sur la pelouse du Sheriff Tiraspol dans le cadre de la deuxième journée du groupe E de la Ligue Europa. Surpris par la Real Sociedad (0-1) la semaine dernière en première journée, les Reds Devils visent la victoire pour relancer leur campagne.

Auteurs de quatre victoires lors des quatre dernières sorties en championnat, les Mancuniens ont les armes nécessaires pour arracher les trois points de cette partie. Mais l’équipe de l’entraineur Erik ten Hag ne doit pas prendre de haut la formation moldave qui collectionne les bonnes prestations en championnat.

Pour cette rencontre, ten Hag a aligné un 4-2-3-1 avec Eriksen et Mc Tominay dans l’axe et Cristiano Ronaldo seul en pointe. Jadon Sancho, Bruno Fernandes et la nouvelle recrue néerlandaise, Antony, sont chargés de l’animation offensive. En face, l’entraineur de Sheriff a opté pour un 4-3-3 classique avec le trio Rasheed-Atiemwen-Ouattara en attaque.