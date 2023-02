Europa League/Man U 2-1 Barça: Ten Hag savoure, Xavi déçu

Les entraîneurs Erik Ten Hag et Xavi Hernandez ont réagi à la victoire de Manchester United face au Barça (2-1), jeudi, en seizième de finale de la Ligue Europa. Un résultat qui qualifie les Mancuniens pour les huitièmes contre les Blaugranas qui sont éliminés du tournoi.

Visiblement, la Ligue Europa n’est pas fait pour le Barça. Pourtant, très impressionnant en Liga avec un net avantage sur la concurrence, les Blaugranas ne feront pas long feu dans cette C3. Les Catalans sont éjectés du tournoi après leur revers contre Manchester United (1-2) jeudi soir, à Old Trafford. Le nul encourageant au Camp Nou (2-2) la semaine dernière n’aura finalement pas aidé le club espagnol qui est tombé sous les coups des Brésiliens Fred et Antony. Une deuxième désillusion consécutive pour le Barça, tombé en quarts de finale la saison passée.

De quoi forcément décevoir Xavi Hernandez qui s’en est d’ailleurs fait savoir en conférence de presse d’après-match. « C’est une grande déception parce que nous avions beaucoup d’ambition dans cette compétition. Je pense que nous avons fait un bon match, face à un grand adversaire. C’est dommage, parce que nous avions le match en main après une très bonne première période. Mais l’égalisation nous a fait beaucoup de mal au retour des vestiaires, a expliqué l’entraîneur blaugrana. Les duels étaient la clé ce soir, et nous avons perdu dans ce domaine. Il y avait, je le répète, une grande équipe en face, qui a mis beaucoup d’intensité ».



« La vie continue »

Le technicien espagnol regrette par ailleurs les nombreux absents dans son effectif et dont la présence hier soir aurait pu faire la différence, selon lui. « Si Pedri et Gavi avaient pu être là en seconde période, je pense que ça aurait pu être différent, mais je ne cherche pas d’excuses, a poursuivi l’ancien milieu de terrain. Maintenant, on doit se concentrer sur les deux compétitions restantes (Liga et Coupe du Roi, ndlr). On doit se ressaisir, la vie continue« .

Également présent en conférence de presse, Erik Ten Hag a de son côté félicité les siens pour cette réaction contre l’ogre catalan. Le technicien néerlandais est d’ailleurs revenu sur son discours à la pause pour motiver sa troupe.

« J’ai insisté sur l’espoir, sur le fait d’y croire. C’était trop plat en première période. On n’a pas assez utilisé Casemiro, ni Wan-Bissaka qui avait beaucoup d’espace sur son côté droit. Je leur ai dit d’être plus courageux dans le pressing aussi, j’ai insisté sur ce point. On a fait entrer Antony pour ajouter de la vitesse et du caractère. On ne peut pas gagner de trophées à onze, surtout de nos jours. On a besoin de tout le monde », a déclaré l’entraîneur batave.

Désormais qualifié pour les huitièmes de finale de l’Europa League, Manchester United va se concentrer sur les prochains défi qui attendent le club anglais. Les Red Devils reçoivent Newcastle ce dimanche à Old Trafford, en finale de la League Cup. L’occasion pour les Mancuniens de rempoter leur premier titre depuis six ans.

Libérés de son côté des compétitions européennes, le Barça va désormais se lancer pleinement dans la conquête des trophées nationaux. Les Blaugranas se déplacent ce dimanche chez Almeria en Liga, avant son choc contre le Real Madrid en demi-finale de la Coupe du Roi, début mars.