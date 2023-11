Europa League: Liverpool tombe à Toulouse

-Publicité-

Avec une équipe largement remaniée, Liverpool s’est incliné face à Toulouse (2-3) ce jeudi en France, à l’occasion de la quatrième journée de phase de groupe de la Ligue Europa.

Liverpool a retardé sa qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue Europa après sa défaite face à Toulouse ce jeudi soir. Contre les Français au Stadium TFC, les Reds se sont inclinés sur le score de 3-2. Impuissant offensivement, les Anglais ont subi sans réellement réagir les assauts toulousains.

Dønnum, Dallinga et Magri ont marqué les trois buts de Toulouse. Le club de la Mersey a réduit l’écart sur des réalisations de Casseres (contre son camp) et de Diogo Jota. Au classement, Liverpool conserve la tête du groupe E, mais ne devance plus désormais le TéFéCé que de 2 points.

Dans les autres rencontres de la soirée, l’Union St Gilloise s’est effondrée contre LASK (3-0). Longtemps réduit à dix contre onze, Rennes a également pris le dessus sur le Panathinaïkos (3-1) pendant que Villarreal renversait le Maccabi Haïfa (1-2). En déplacement sur la pelouse du Slavia Prague, l’AS Roma s’est effondré sur le score de 2-0.

Les premiers résultats de la soirée :

Groupe B : Ajax 0-2 Brighton

Groupe E : LASK 3-0 Union St Gilloise, Toulouse 3-2 Liverpool

Groupe F : Rennes 3-1 Panathinaïkos, Maccabi Haïfa 1-2 Villarreal

Groupe G : Servette 2-1 Sheriff Tiraspol, Slavia Prague 2-0 AS Rome

Groupe H : Qarabag 0-1 Leverkusen