Europa League: les possibles adversaires du Barça

Eliminé de la Ligue des champions, écarté dès les phases de groupe, le Barça n’a plus que la Ligue Europa pour sauver sa saison européenne. Et déjà, voici les possibles adversaires que pourraient affronter les Blaugranas dans leur course au sacre.

Après le désastre de l’édition 2021-2022, le Barça revient cette saison avec une nouvelle désillusion en Ligue des champions. Les Blaugranas ont en effet été éliminés du tournoi, condamnés par leur performance médiocre dans le groupe C : trois défaites pour un nul et une seule victoire en cinq sorties. En effet, seul le 5-1 contre Viktoria Plzen a été le bon résultat enregistré par les Culés qui se sont inclinés face à l’Inter Milan (0-1) et le Bayern Munich en double confrontation (0-2, 3-0).

Alors qu’il reste encore un match a disputer, contre Plzen, dans cette C1, les jeux sont déjà faits pour les Espagnols qui vont devoir se contenter de la Ligue Europa pour sauver leur saison européenne. Il faudra à l’équipe de Xavi Hernandez de gagner cette C3 dans laquelle elle s’était inclinée contre l’Eintracht Francfort en quart de finale, l’année dernière.

Comme le stipule le règlement de la Ligue Europa, le Barça va d’abord disputer les seizièmes de finale afin de décrocher son ticket pour les huitièmes, où il affrontera une équipe qui terminera deuxième de son groupe. Seuls la Real Sociedad et le Real Betis seront exclus de cette possibilité car ils sont espagnols et ne peuvent être tirés au sort contre le Barça.

Et pour cette double confrontation, les Catalans pourraient hériter de PSV, Rennes, Ludogorets, Braga, Manchester United, Midtjylland, Qarabag et Trabzonspor. Des équipes qui devraient à priori finir deuxième dans leur groupe en C3, bien qu’il reste encore deux tours à jouer.