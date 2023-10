Euro 2028 et 2032: les pays hôtes dévoilés

L’UEFA a dévoilé les pays hôtes des prochaines éditions de la Coupe d’Europe. Et l’instance a attribué l’Euro 2028 au Royaume-Uni et à l’Irlande. L’Euro 2032 est revenu au duo Italie-Turquie.

Après une attente de trente-deux ans depuis l’Euro 1996 en Angleterre, et sept ans après un Euro 2020 dispersé dans tout le continent mais ayant trouvé son point central au stade londonien de Wembley à partir des demi-finales, l’Euro revient à nouveau sur les terres britanniques.

L’organisation de l’Euro 2028 a été attribuée aux cinq fédérations des îles britanniques, à savoir l’Angleterre, l’Écosse, le Pays de Galles, l’Irlande du Nord et la République d’Irlande. Suite à plusieurs jours de discussions, l’UEFA vient d’officialiser la décision de confier la plus prestigieuse compétition de sélections en Europe au Royaume-Uni et à l’Irlande.

Cette compétition rassemblera 24 équipes nationales pour un total de 51 rencontres, qui se disputeront dans dix stades, conformément au format instauré depuis l’Euro 2016. Selon les informations de l’UEFA, les villes qui devraient avoir l’honneur d’accueillir les matches de l’Euro 2028 sont les suivantes : Belfast, Birmingham, Cardiff, Dublin, Glasgow, Liverpool, Londres (à deux reprises), Manchester. et Newcastle.

De plus, l’instance européenne du football a également révélé les pays hôtes de l’Euro 2032. Comme pressenti, l’Italie et la Turquie s’uniront pour organiser cette compétition majeure des sélections européennes.