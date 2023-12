Euro 2024: une enquête ouverte sur les gémissements p0rn0graphiques entendus lors du tirage au sort

Selon les informations du média Sport, l’UEFA a décidé d’ouvrir une enquête sur les gémissements orgasmiques féminins entendus lors du tirage au sort des phases de poule de l’Euro 2024, samedi à Hambourg en Allemagne.

Le gratin du football européen était ce weekend à Hambourg en Allemagne. Un rendez-vous continental pour établir les différents groupes des phases de poules de l’Euro 2024, qui se déroulera du 14 juillet au 14 juillet. Si le tirage a accouché de beaux duels en perspective, la cérémonie de répartition a, elle, été perturbée par un incident assez inhabituel. En effet, des bruits orgasmiques féminins ont été entendus dans la salle de l’Elbphilharmonie lors du tirage.

Une séquence assez gênante dont l’auteur est le YouTuber Jarvo69, et qui l’a d’ailleurs partagé et expliqué via ses réseaux sociaux : «j’étais au tirage au sort de l’Euro, est-ce que quelqu’un nous a remarqué, j’ai laissé mon téléphone là-bas avec plein de vidéos coquines dessus et je pense que Brian Laudrup l’avait.»

Si ce dernier n’est pas à son premier essai, auteur d’une frasque similaire lors de la finale de la dernière Coupe du monde de rugby remportée par l’Afrique du Sud contre la Nouvelle-Zélande, l’UEFA n’est pas de son côté ravi de cette plaisanterie de mauvais goût. Selon le média Sport, l’instance faîtière du foot européen a décidé d’ouvrir une enquête sur cet incident.