Euro 2024 (Q): l’Écosse s’impose contre Chypre

L’Écosse a dominé Chypre (3-0), ce samedi après-midi, dans le cadre de la première journée des éliminatoires de l’Euro 2024.

Suite ce samedi après-midi de la première journée des qualifications pour l’Euro 2024, qui se déroulera en Allemagne. Dans le groupe A, l’Écosse recevait Chypre dans une rencontre dont l’issue s’annonçait incertaine. Finalement, ce sont les Écossais qui se sont largement imposés sur le score de 3-0.

John McGinn ouvrait rapidement la marque pour les locaux (21e) et ce sera le seul but du premier acte. Les hommes de Steve Clarke vont se mettre à l’abri en toute fin de rencontre, grâce à un doublé du milieu de Manchester United Scott McTominay (87e, 90+3) . Grâce à ce succès, l’Écosse prend provisoirement la tête de ce groupe A, en attendant le duel entre l’Espagne et la Norvège qui est privé d’Erling Haaland, blessé.

A noter que plusieurs autres rencontres intéressantes sont au programme ce samedi, toujours dans le cadre de cette première journée des qualifications du prochain Euro. On peut citer ce match entre la Croatie et les Pays de Galles qui s’annonce indécis.