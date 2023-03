Euro 2024 (Q): la liste de la France face aux Pays-Bas avec Mbappé

Le sélectionneur de l’équipe de France, Didier Deschamps, a dévoilé ce jeudi sa liste des joueurs retenus pour les rencontres face aux Pays-Bas et contre l’Irlande, en éliminatoire de l’Euro 2024. Un groupe de 23 Bleus avec Kylian Mbappé.

23 joueurs ont été convoqués par Didier Deschamps pour le rassemblement de mars, dans le cadre des éliminatoires de l’Euro 2024. Le technicien français a en effet publié ce jeudi son groupe pour les rencontres face aux Pays-Bas et contre l’Irlande, comptant pour le premier et second tour des phases qualificatives.

Dans cette liste, on retrouve les cadres habituels dont Kylian Mbappé, Olivier Giroud, Antoine Griezmann ou encore Kingsley Coman. De nouvelles têtes intègrent également le camp français. Il s’agit du défenseur de Chelsea Wesley Fofana (22 ans), le milieu de terrain de Nice Khephren Thuram (21 ans) et le gardien de but de Lens Brice Samba (28 ans) qui pourraient disputer leurs premières minutes dans la peau d’un international français.

Pour rappel, la France est logée dans le groupe B en phase qualificative de l’Euro 2024. Un groupe à la portée des Bleus où logent les Pays-Bas, la Grèce, Gibraltar et l’Irlande.

La liste de Didier Deschamps

Gardiens de but :Mike Maignan, Alphonse Areola, Brice Samba

Défenseurs :Theo Hernandez, Jules Koundé, Benjamin Pavard, Wesley Fofana, Dayot Upamecano, Eduardo Camavinga, William Saliba, Ibrahima Konaté

Milieux de terrain :Adrien Rabiot, Aurélien Tchouaméni, Youssouf Fofana, Khephren Thuram, Jordan Veretout

Attaquants :Kylian Mbappé, Olivier Giroud, Antoine Griezmann, Moussa Diaby, Randal Kolo Muani, Kingsley Coman, Marcus Thuram