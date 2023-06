Euro 2024 (Q): la France corrige Gibraltar, l’Angleterre matyrise Malte

-Publicité-

La troisième journée des éliminatoires à l’Euro 2024 débutait ce vendredi, avec plusieurs rencontres au programme. Découvrez les résultats de ces différentes affiches.

Dans le groupe B, la France se déplaçait sur la pelouse de Gibraltar, dans une rencontre totalement à sa portée. Et les hommes de Didier Deschamps ont ténu leur rang en s’imposant sur le score net de 3-0. Les Bleus ouvraient rapidement la marque en première période. Sur un centre de Coman après une première percée française, Giroud battait le portier adverse (1-0, 2e).

Le but du break survenait à la 45 après un penalty transformé par Mbappé. En seconde période les français profitaient d’un but contre son camp de l’adversaire pour creuser l’écart. Un succès probant pour les Bleus, qui conforte leur première place dans cette poule. Toujours dans le même groupe, la Grèce s’est imposée à domicile contre l’Irlande (2-1). Les Grecs sont deuxièmes avec 6 points.

L’Angleterre atomise Malte

Dans le groupe C, l’Angleterre se déplaçait sur la pelouse de Malte. Les Three Lions n’ont fait qu’une bouchée des locaux en s’imposant sur le score sans appel de 4-0. Les anglais prenaient l’avantage suite à un CSC de Apap (8e). Alexander-Arnold inscrivait le but du break 20 minutes plus tard (28e), avant que Harry Kane ne creuse l’écart sur penalty ( 31e). En seconde période, Wilson marquait le quatrième but des siens, également sur penalty (82e).

Avec ce succès, l’Angleterre enchaîne un troisième succès de rang dans ces éliminatoires et conforte sa place de leader. Dans le même groupe, l’Ukraine s’adjugeait sa première victoire dans ces éliminatoires en renversant la vapeur face à la Macédoine du Nord grâce à un but tardif de Viktor Tsygankov sur un service du Blue Mykhaylo Mudryk. Score final 3-2.

Pour le reste, la Turquie est allée s’imposer sur la pelouse de la Lettonie (3-2), dans la poule D, alors que le Pays de Galles s’est incliné à domicile face à l’Arménie (2-4). Dans le groupe H, la Finlande, le Danemark et le Kazakhstan ont respectivement battu la Slovénie (2-0), l’Irlande du Nord (1-0) et Saint Marin (3-0). Enfin, la Suisse est venue à bout de Andorre (2-1) dans la poule I.

