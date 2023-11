Euro 2024: les chapeaux pour le tirage au sort dévoilés

L’UEFA a dévoilé ce mercredi la composition des quatre chapeaux pour le tirage au sort de la phase finale de l’Euro 2024. La compétition se déroulera en Allemagne, du 14 juin au 14 juillet 2024.

On connait désormais les quatre chapeaux devant servir au tirage au sort des phases de groupe de l’Euro 2024. La composition des différents pots a été dévoilée ce mercredi par l’UEFA, au lendemain de la fin des éliminatoires. Des phases qualificatives à l’issue desquelles des équipes comme la Slovénie de Jan Oblak ont validé leur ticket pour la phase finale, au détriment d’autres, dont la Norvège d’Erling Haaland, non qualifiée.

Dans le pot 1 qui regroupe les têtes de série, on retrouve l’Allemagne, hôte de la compétition, la France, l’Espagne et le Portugal. La Belgique et l’Angleterre complètent ce groupe des géants du continent. Le chapeau 2 présente un ensemble tout aussi impressionnant de prétendants au titre, avec la Hongrie, la Turquie, la Romanie, le Danemark, l’Albanie et l’Autriche.

Le pot 3, quant à lui, abrite des équipes compétitives telles que les Pays-Bas qui ont difficilement arraché leur passeport pour le voyage en Allemagne, la Croatie, qualifiée mardi soir après sa courte victoire face à l’Arménie (1-0), la Slovénie, l’Ecosse, la Slovaquie et la République Tchèque. A noter que le tirage au sort est prévu au samedi 2 décembre prochain.

Trois places restent encore à attribuer à l’occasion des barrages qui se tiendront les 21 et 26 mars 2024. Les pays qui rêvent encore d’une place à l’Euro-2024 sont la Finlande, l’Ukraine, l’Islande, le pays de Galles, Israël et la Bosnie-Herzégovine.

Les quatre pots du tirage au sort:

Chapeau 1 : Allemagne (hôte), Portugal, France, Espagne, Belgique, Angleterre.

Chapeau 2 : Hongrie, Turquie, Roumanie, Danemark, Albanie, Autriche

Chapeau 3 : Pays-Bas, Écosse, Croatie, Slovénie, Slovaquie, Tchéquie

Chapeau 4 : Italie, Serbie, Suisse, Vainqueur du barrage A, Vainqueur du barrage B, Vainqueur du barrage C

Pots confirmed for the #EURO2024 draw ✅ pic.twitter.com/cFfM6bXZ1t — UEFA EURO 2024 (@EURO2024) November 21, 2023