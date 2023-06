Euro 2024: la France dompte la Grèce, l’Angleterre humilie la Macédoine du Nord

Les qualifications à l’Euro 2024 se poursuivaient ce lundi soir, avec plusieurs affiches de la quatrième journée. La France a eu du mal, mais a fini par s’imposer contre la Grèce (1-0). De son côté, l’Angleterre n’a fait qu’une bouchée de la Macédoine du Nord (7-0).

Pour son dernier match de cette trêve internationale, la France recevait la Grèce à l’occasion de la quatrième journée des éliminatoires à l’Euro 2024. Largement favoris pour ce duel, les hommes de Didier Deschamps ont évidemment eu la possession durant les 90 minutes. Mais il a fallu attendre la 55e minute du jeu pour voir l’unique but de la partie inscrit par Kylian Mbappé sur penalty. L’attaquant du PSG offre ainsi aux Bleus un succès étriqué sur le score de 1-0. Ces derniers confortent leur place de leader du groupe B. Dans la même poule, l’Irlande a battu Gibraltar (3-0).

Dans le groupe C, après la victoire de l’Ukraine contre Malte (1-0), l’Angleterre recevait la Macédoine du Nord dans un duel totalement déséquilibré. Sans surprise, les Three Lions se sont imposés sur le score sans appel de 7-0, avec notamment un triplé de Bukayo Saka (38e, 47e, 51e). Harry Kane (29e, 73e), Marcus Rashford (45e) et Kalvin Phillips (69e) ont marqué les autres buts de la partie. Avec ce résultat, l’Angleterre pourrait bien faire un pas énorme vers l’Euro-2024 allemand en septembre, lorsqu’ils se déplaceront pour affronter l’Ukraine.

Dans les autres rencontres de la soirée, il faut noter la victoire de la Turquie contre le Pays de Galles (2-0). Un succès qui permet aux turcs de prendre provisoirement la tête du groupe D, avec deux matchs de plus que la Croatie (3e). Dans le groupe H, le Danemark a été tenu en échec sur la pelouse de la Slovénie (1-1). Enfin, la Suisse et la Roumanie ont offert un spectacle plaisant dans la poule I, qui s’est soldé par un match nul (2-2).

