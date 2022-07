Euro 2022 (F): l’Angleterre championne d’Europe pour la 1re fois de son histoire

Ce dimanche, l’Angleterre a battu l’Allemagne (2-1) en finale de l’Euro féminin 2022, après les prolongations. Les Three Lionesses sont championnes d’Europe pour la première fois de leur histoire.

L’Euro féminin 2022 a pris fin ce dimanche avec le sacre de l’Angleterre devant son public. Opposées à l’Allemagne en finale à Wembley, les Three Lionesses se sont difficilement imposées sur le score de 2-1, après prolongation. En première période les deux équipes étaient plutôt prudentes, et la mi-temps survenait avec un score toujours nul et vierge.

Mais au retour des vestiaires, les joueuses de Sarina Wiegman ont fait la différence après l’heure de jeu grâce à une réalisation d’Ella Toone (62e, 1-0), entrée en jeu huit minutes plus tôt. Un coaching plus que gagnant pour la sélectionneuse de l’Angleterre. Et alors que les Three Lionesses pensaient avoir fait le plus dur, l’Allemagne revenait dans la rencontre avec un but de Lina Magull (79e, 1-1). Le temps règlementaire de la rencontre s’achevait sur ce score de 1 but partout.

Les deux équipes ont donc dû passer par la prolongation, et c’est Chloe Kelly qui va libérer tout un stade et tout un peuple (111e, 2-1). Devant son public, l’Angleterre remporte donc l’Euro féminin pour la première fois de son histoire. Un sacre totalement mérité pour les Anglaises, qui auront survolé la compétition. Les Three Lionesses ont notamment inscrit 24 buts dans le tournoi, pour seulement 2 encaissés.