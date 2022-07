Euro 2022 (F): choc entre l’Angleterre et l’Allemagne ce dimanche pour le trophée

Ce dimanche, l’Angleterre et l’Allemagne s’affrontent à Wembley en finale de l’Euro féminin 2022. Une affiche de rêve entre deux nations prêtes à tout pour décrocher le trophée.

Après trois semaines de compétitions intenses, l’Euro féminin 2022 va connaître son épilogue ce dimanche, avec la finale entre l’Angleterre et l’Allemagne. Une rencontre qui va se jouer, à guichets fermés, à Wembley ce dimanche à 17h (GMT+1). Une finale rêvée entre les deux meilleures nations du tournoi, le spectacle sera au rendez-vous.

Pays hôtes de l’Euro, l’Angleterre est très en forme. Les three Lionesses ont une attaque en feu avec notamment 40 buts inscrits depuis le début de la compétition. Leurs plus larges victoires sont contre la Norvège (8-0, en phase de groupe), l’Irlande du Nord (5-0, également en phase de groupe) et la Suède (4-0, en demi-finale). Si la sélectionneuse, Sarina Wiegman, fait confiance au même onze depuis le match d’ouverture, le danger vient de partout du côté des Lionnes.

En effet, huit joueuses ont déjà fait trembler au moins une fois les filets: Mead (six), Russo (quatre), Stanway, Kirby, White (deux), Hemp, Toone, Bronze (un). Devant leur public, les Anglaises vont donc tenter de faire mieux que l’équipe masculine, qui a perdu l’Euro 2021 contre l’Italie, aux tirs au but, dans ce même stade de Wembley. Et elles ont les armes pour cela.

L’Allemagne est aussi dans le coup

En face, les Allemandes vont offrir une belle opposition à l’Angleterre. La Mannschaft peut également compter sur une attaque intéressante, avec 13 buts inscrits depuis le début du tournoi. La joueuse en forme du côté de l’Allemagne s’appelle Alexandra Popp (6 buts), le cauchemar de l’équipe de France en demi-finale. C’est la meilleure buteuse de la compétition, à égalité avec l’Anglaise Mead. Un autre duel en perspective dans cette finale.

En plus d’avoir une attaque de feu, les deux équipes ont également une défense de fer, avec un seul but encaissé par les gardiennes Mary Earps et Merle Frohms. Cette 13e finale de l’Euro sera historique, peu importe le résultat. L’Angleterre (huitième nation FIFA), court derrière son premier titre dans l’histoire de la compétition, alors que les Allemandes peuvent briguer une neuvième couronne européenne. A noter que les joueuses de Martina Voss-Tecklenburg sont invaincues en finale dans la compétition.