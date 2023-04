Eunice Zunon: « Quand je t’aime, c’est que je t’aime de tout mon cœur … »

Eunice Zunon et le rappeur béninois Dibi Dobo sont actuellement au centre d’une polémique de relation amoureuse sur les réseaux sociaux. Après avoir démenti cette rumeur, la web humoriste qui semble être très affectée par cette affaire vient de faire une nouvelle clarification.

Depuis ce dimanche, la toile est secouée, suite à la publication d’une série de photos de l’humoriste ivoirienne Eunice Zunon en compagnie du rappeur béninois Dibi Dobo. La complicité évidente entre les deux célébrités a suscité très vite des soupçons chez certains internautes, qui ont rapidement spéculé sur une possible relation amoureuse entre eux.

Face à cette rumeur, la web humoriste ivoirienne a rapidement réagi en niant toute relation amoureuse avec le rappeur béninois dans un post sur ses réseaux sociaux. « Vous voyez relation amoureuse partout … Les gens qui veulent que vous croyez qu’ils sont en couple là, vous les ignorez jusqu’à, ils sont poussés à tout faire pour vous convaincre…juste pour du buzz et votre attention sur leur projet », a déclaré bébé bouche pointue.

Selon Eunice Zunon, sa relation avec Dibi Dobo est exclusivement professionnelle, et elle n’a pas l’intention de mélanger les affaires et les sentiments comme le pensent certaines personnes. « Nous vous disons ouvertement que c’est une collaboration entre deux pays un travail pour vous les mélomanes, vous nous mettez en couple forcé. J’aime le Bénin mais restons focus sur ce gros projet qui non seulement fera que rapprocher d’avantage nos pays mais vous montrera un autre côté de ma personnalité », a-t-elle ajouté.

Cependant, quelques heures plus tard, Eunice Zunon qui a rompu récemment avec le rappeur camerounais Ténor sur fond de violence, est revenue à la charge pour clarifier sa position dans un post qui risque de relancer le débat. Visiblement affectée par certains commentaires qui circulaient sur cette polémique relative à son rapprochement avec un autre rappeur, l’humoriste a tenu à faire une clarification sur ses problèmes de couple, notamment avec son ex Ténor. « Mon problème c’est que, quand je t’aime je t’aime de tout mon cœur, que ça soit en amitié ou en amour pourtant ça, ce n’est pas tout le monde qui supporte, c’est ça mon problème », a clarifié la web commédienne.

Dibo Dobo entretient le flou sur sa relation avec Eunice Zunon

De son côté, le rappeur béninois préfère ne pas jouer au franc jeu, face à cette polémique. Interrogé sur la nature de sa relation avec Eunice Zunon, au micro de Peace Fm, Dibi Dobo a révélé que ça fait déjà un bon moment qu’il échange avec l’ivoirienne sur plusieurs choses. « Avec Eunice, c’est très kiffant. On est à fond pour le moment », a-t-il répondu avant d’ajouter qu’il n’a pas peur de Ténor, l’ex fiancé de la web humoriste.

