Eunice Zunon: l’humoriste de nouveau en couple avec Tenor? (photo)

L’humoriste ivoirienne Eunice Zunon se serait reconciliée avec son ex-chéri Tenor. C’est une nouvelle polémique née du changement de la photo de profil d’une page Facebook qui lui est attribuée.

Il circule sur les réseaux sociaux, des rumeurs annonçant la réconciliation de Ténor et de son ex-fiancée Eunice Zunon. Le couple se serait remis ensemble après leur séparation qui a coulé beaucoup d’encre et de salive.

Bien qu’il n’ai pas fait une annonce officielle, les internautes sont convaincus que Eunice et Ténor ont recollé les morceaux suite au voyage d’Eunice Zunon en France. La rumeur sera confortée par une prétendue page Facebook d’Eunice.

En effet, le mercredi 12 octobre 2022, la page Facebook Eunice Zunonbook a changé sa photo de profile avec la photo d’Eunice Zunon et Ténor. « Si dans 3 jours on vient pas nous dire que son compte est piraté, c’est officiel. Faut plus mettre les organes dans affaires des gens qui se sont vus à poil*s... », a commenté un internaute.

Selon les informations de BENIN WEB TV, il n’en est rien. La page Facebook en question n’est pas pour l’humoriste. Eunice Zunon a deux pages Facebook. La première est sa page personnelle « Eunice Zunon » et la deuxième, « Zunonbook_offociel » est dédiée à ses activités et vidéos professionnelles.

Eunice Zunon a tourné la page…

Quelques jours après la diffusion d’une vidéo d’Eunice Zunon et Ténor en train de se livrer à une violente bagarre, l’humoriste ivoirienne a annoncé sa rupture avec le rappeur camerounais en indiquant être passée à autre chose. « Aujourd’hui, je vous annonce que j’ai tourné la page définitivement. Et je vous le dis, sans haine. J’ai tourné la page sans haine, j’ai lavé ma main, j’ai appris la leçon. Et je pense que je grandis. J’ai 25 ans (…) », avait confié Eunice Zunon.

Par la suite, le manager de Ténor a été convoqué pour non seulement expliquer pourquoi il s’est permis d’enregistrer la scène mais aussi pour donner les raisons de la diffusion de la vidéo sur les réseaux sociaux. Aujourd’hui, ce dernier semble avoir des regrets. « On sait que quelqu’un est humble lorsqu’il sait faire profil bas et faire montre de maîtrise en toute situation bien qu’il puisse avoir connaissance de son pouvoir… Financier… Entre autres… », a-t-il écrit sur sa page Facebook il y a quelques jours.

Taphis en colère contre Ténor ?

A l’en croire, c’est toujours les gens qu’on aide le plus qui se plaignent le plus. « Et qu’au final deviennent des instruments de ta chute. Ils ont toujours tendance à minimiser ou occulter tout le bien que tu leur apportes pour se concentrer sur ce qui peut être ton occasion de chute », a-t-il ajouté. Pour lui, parfois, c’est mieux d’aider des inconnus qu’on ne connait pas et qui ne pourront jamais être reconnaissant mais surtout qui ne pourront jamais mal parler de leur proche.

Ces sorties médiatiques ont fait réagir les internautes qui soupçonnent d’ores et déjà une réconciliation entre Eunice Zunon et Ténor. D’après eux, Taphis semble ne pas accepter que Ténor entre en contact avec son ex-fiancée après leur séparation qui a fait couler beaucoup d’encre et de salive.