Eunice Zunon: l’humoriste brise enfin le silence sur les circonstances sa bagarre avec Ténor

Après environ deux semaines de silence sur la violente bagarre qu’elle a eu avec le rappeur camerounais Ténor, l’humoriste ivoirienne Eunice Zunon a décidé de faire des clarifications sur la vidéo qui est devenue virale sur les réseaux sociaux.

Dimanche 4 septembre 2022 à 21 heures de la Côte d’Ivoire : c’est le programme donné par l’humoriste ivoirienne Eunice Zunon à ses fans pour répondre à la polémique sur la vidéo la montrant en plein bagarre avec le rappeur Camerounais Ténor.

« Maintenant que tout est plus calme, je vais m’exprimer sur la vidéo qui défraie la chronique depuis quelques jours. Rendez-vous demain à 21 heures en direct de cette page pour la vérité », a écrit l’humoriste.

Pour rappel, au lendemain de la diffusion de la vidéo concernée, Eunice Zunon s’était fondue en excuses sans évoquer les circonstances dans lesquelles, le couple s’est livré à cette violente bagarre. « Humblement, je demande pardon. Ces derniers jours, la toile s’embrase suite à une vidéo devenue virale. Ladite vidéo me montre en plein dans une scène de ménage », avait écrit l’ex de Ténor.

Dans son message, celle qui se fait appeler « Bébé bouche pointue » avait exhorté les internautes à éviter les attaques inutiles contre une personne ou un pays. « En plus, qu’il me soit permis de m’adresser à certains extrémistes qui veulent réveiller de vieux démons en attisant la haine de l’autre pour muer cette affaire en conflit entre Ivoiriens et Camerounais. Cette affaire doit être circonscrite dans les proportions qui sont les siennes : une scène de ménage. Pas plus », a-t-elle expliqué.

Dans cette première sortie, Eunice Zunon n’avait pas évoqué sa relation avec Ténor ou les circonstances de cette bagarre qu’elle tente d’oublier. Tout ce qu’elle espère est que « le temps saura panser les blessures ».