Eunice Zunon courtise Apoutchou National: voici la surprenante réaction du chanteur

Pendant qu’il était courtisé par Eunice Zunon, l’artiste ivoirien Apoutchou National a surpris les internautes en démontrant sur Life TV le mardi 24 octobre 2023 qu’il n’est pas du genre à se laisser séduire facilement.

L’humoriste et chroniqueuse Eunice Zunon a tenté d’attirer l’attention de l’influenceur et artiste Apoutchou National. Cependant, ses avances n’ont pas eu l’effet escompté, et l’artiste est resté de marbre face à ses déclarations enflammées.

» …je voulais te parler d’un truc…en fait je ne sais pas si actuellement tu es avec quelqu’un ou pas, mais je voulais qu’on puisse se rencontrer pour parler un peu sérieusement…par rapport à nous deux…je t’aime comme tu es un homme et puis moi je suis une femme… », a déclaré Eunice Zunon lors d’un échange téléphonique avec Apoutchou National.

L’humoriste a tout fait pour engager une conversation sérieuse avec Apoutchou National, en lui signifiant son affection et son intérêt envers lui. Malheureusement pour elle, l’artiste a rapidement réagi avec scepticisme et a exprimé son désintérêt en des termes cinglants : « …quand tu regardes narines ça-là, tu vas aimer ça, tu as fumé quelque chose le soir-là quoi ?… »

Malgré ces réactions négatives, Eunice Zunon n’a pas baissé les bras et a continué de déclarer ouvertement son attirance pour Apoutchou National. Cependant, l’influenceur était occupé à travailler sur la mise en ligne de ses nouvelles chansons et n’a pas succombé aux avances de l’humoriste.

Cette situation embarrassante s’est déroulée lors d’une émission de Life TV, où Eunice Zunon et ses collègues chroniqueuses, Eunice Loïs N’da et Renée Mariame Konaté, discutaient du thème : l’amour véritable de nos jours. Pour tester les limites de l’amour, les dames de Life TV ont cherché à savoir si Apoutchou National pouvait succomber aux charmes de l’humoriste Eunice Zunon.

Heureusement pour Apoutchou National, il est resté insensible à leurs tentatives de séduction parce qu’il était très occupé avec sa carrière artistique.