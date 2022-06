Eudoxie Yao: la Bimbo ivoirienne frappée par un malheur

La maison de la Bimbo ivoirienne, Eudoxie Yao a été victime d’un incendie le weekend dernier. Une partie de l’appartement de cette dernière qui rentrait à peine de son voyage était sous les flammes.

Eudoxie Yao, la dulcinée du chanteur malien Moussa Sandiana Kaba connu plus sous le pseudonyme de Grand P a échappé au pire le weekend dernier. En effet? l’appartement de la star ivoirienne, qui rentrait tout juste de son voyage était en feu.

Joint par un média ivoirien, Eudoxie Yao a laissé entendre que l’incendie qui s’est déclenché chez elle, proviendrait d’un court-circuit, suRvenu d’un compteur d’électricité dans le bâtiment, dans lequel elle réside à la Riviéra Attoban.

Elle a conclu en ajoutant qu’il y a eu plus de peur que de mal. Et pour cause, les premières flammes de l’incendie ont rapidement été arrêtées par des secouristes.