Etienne Eto’o prend la défense de sa mère face à la presse espagnole

Etienne Eto’o, le fils de la célébrité mondiale de football, Samuel Eto’o, est plus que jamais remonté contre la presse espagnole. Il l’a fait savoir à travers une publication sur son compte Instagram.

En effet, un journal espagnol, du nom de Diario demallorca a écrit que la mère du jeune joueur Etienne Eto’o, au lieu de travailler, attend patiemment les pensions de la part de son compagne, Samuel Eto’o, pour subvenir à ses besoins.

Ayant découvert ce vieux journal, Etienne n’a pas supporté que sa génitrice soit traitée comme une « Gold Digger ». Très remonté, il a répondu à ce média à travers une publication sur son compte Instagram. Selon ce dernier, sa mère a bel et bien un travail, pour lequel, elle se donne beaucoup de peine.

« Tu es impudique, toi et la justice. Ma mère se casse le dos tous les jours en travaillant sur des bateaux, et toi, tu publies des trucs stupides. Tu es la plus grande racaille des Baléares. Ma mère est la meilleure mère que tu ne puisses jamais avoir. Ni toi ni personne d’autre ne salirez son nom. Si tu n’as pas de nouvelles, parle de la corruption qui existe dans la justice et pas de ma mère », a écrit Etienne Eto’o.

Par ailleurs, quelques heures après sa publication, qui pourrait être mal interprété, à cause du nombre d’années qui sépare cette actualité d’aujourd’hui, le jeune homme est revenu avec de plus amples détails sur son post à travers une série de courtes vidéos dans lesquelles il a expliqué les raisons ayant conduit à sa colère.