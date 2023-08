Éthiopie: violents affrontements à Amhara, le gouvernement admet la perte de territoires

Les tensions montent en Éthiopie alors que les affrontements violents entre la milice Fano et les forces de défense nationale éthiopiennes prennent une tournure alarmante dans la région d’Amhara. Le gouvernement reconnaît désormais la perte de contrôle de certaines zones.

Le conflit qui fait rage depuis plusieurs mois dans la région éthiopienne d’Amhara a atteint un point de non-retour, provoquant des affrontements intenses entre la milice Fano et les forces de défense nationale éthiopiennes. Les villes clés de Bahir Dar et de Gondar se retrouvent au cœur de cette lutte, créant un climat de terreur parmi la population locale. Les hostilités, qui ont débuté en avril suite à une ordonnance gouvernementale d’intégration des forces de sécurité, ont entraîné des manifestations et des protestations violentes dans la région.

Les conséquences dévastatrices de ces affrontements sont ressenties tant au niveau humain qu’infrastructural. Les habitants des zones touchées font face à une situation insoutenable, témoignant de l’impact dévastateur de la violence sur leur vie quotidienne. Des villes entières se retrouvent sous le contrôle de la milice Fano, ce qui a entraîné une saturation des structures médicales et des hôpitaux, incapable de faire face au nombre croissant de blessés.

- Publicité-

Le gouvernement éthiopien, confronté à une escalade alarmante du conflit, a admis avoir perdu le contrôle de certaines zones au profit des milices. Les autorités ont révélé que les miliciens avaient libéré des prisonniers criminels dans les régions qu’ils occupent. Le chef des services de renseignement éthiopiens a également indiqué que la milice Fano cherchait à démanteler le gouvernement régional de l’État et à promouvoir un passage au système fédéral.

La situation en Éthiopie, en particulier dans la région d’Amhara, suscite une préoccupation croissante à l’échelle nationale et internationale. Les appels à un règlement pacifique du conflit et à une aide humanitaire se multiplient alors que la violence continue de se propager. Les affrontements entre la milice Fano et les forces de défense nationale éthiopiennes mettent en lumière les divisions profondes au sein du pays et soulèvent des inquiétudes quant à la stabilité et à l’avenir de la nation.