Éthiopie : regain de tension au Tigré, familles affluent vers les camps de déplacés de Shire

Depuis quelques semaines, la zone du Tigré, au nord-ouest de l’Éthiopie, connaît une nouvelle montée de tensions.

Cette détérioration de la situation a entraîné un afflux de populations vers la ville de Shire, située au cœur du Tigré. Des familles entières se dirigent vers les différents camps de personnes déplacées qui existent dans la localité. Ces nouveaux arrivants viennent s’ajouter aux personnes déjà réfugiées dans ces camps après avoir fui le conflit qui a secoué la région entre 2020 et 2022.

Les déplacés récents expliquent leur départ par des discriminations dont ils disent être victimes dans la partie occidentale du Tigré. La zone concernée, le Tigré occidental, est administrée par la région d’Amhara, ce qui figure parmi les éléments cités par ceux qui ont quitté leurs domiciles pour rejoindre Shire.