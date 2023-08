Ethiopie: l’Union Africaine appelle à la cessation des hostilités

L’Union Africaine (UA) a exprimé son inquiétude face aux affrontements en cours entre les forces armées et les rebelles dans la région d’Amhara en Éthiopie, appelant à un arrêt immédiat du conflit et à la protection des civils.

Dans un communiqué publié mercredi, le président de la Commission de l’Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a lancé un appel pressant pour mettre fin aux hostilités qui secouent la région d’Amhara en Éthiopie. Le conflit en cours a suscité une grande préoccupation au sein de l’UA, qui craint les conséquences humanitaires dévastatrices de cette situation.

Le président Mahamat a souligné l’urgence de mettre un terme au conflit et a appelé toutes les parties impliquées à engager un dialogue constructif en vue de parvenir à une solution pacifique. L’appel de l’UA reflète les préoccupations croissantes de la communauté internationale, qui exhorte également à la recherche d’une résolution pacifique et à la fourniture d’une assistance humanitaire aux populations touchées par les violences.

- Publicité-

Le conflit dans la région d’Amhara s’est intensifié au cours des derniers mois, mettant aux prises les forces de défense nationale éthiopiennes avec les combattants de la milice Fano. Cette milice non officielle, qui avait soutenu les soldats de l’armée fédérale durant la guerre civile dans la région voisine du Tigré, est devenue un acteur clé dans le conflit actuel. Les affrontements ont non seulement exacerbé les tensions internes, mais ont également soulevé des inquiétudes quant aux répercussions régionales et humanitaires.