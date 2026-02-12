Éthiopie : L’ex-président par intérim du Tigré met en garde contre une guerre totale

Le 10 février 2026, le Haut-Commissaire de l’ONU aux droits de l’homme a demandé aux belligérants engagés dans le conflit du Tigré de mettre en œuvre, sans délai, des mesures visant à réduire les tensions sur le terrain. Cet appel à une désescalade a été rendu public alors que la situation dans la région suscite de vives préoccupations internationales.

Des affrontements ont eu lieu en janvier entre les forces fédérales éthiopiennes et des éléments tigréens dans le Tigré. Ces combats interviennent pour la première fois depuis la fin de la guerre meurtrière qui a frappé cette région en 2022, et ils sont qualifiés d’événement particulièrement alarmant par plusieurs observateurs.

La région du Tigré, située dans le nord de l’Éthiopie, a connu une intensité de violences élevée lors du conflit de 2022. Les hostilités de janvier marquent une rupture notable avec la période de fin des combats qui avait suivi cette guerre sanglante.

Au micro de RFI, Getachew Reda — ancien porte-parole du Front de libération du peuple du Tigré (TPLF) et ancien président par intérim du Tigré — s’est exprimé sur la montée des tensions. Interrogé par la chaîne, il a mis en garde contre certaines approches privilégiées pour traiter les impasses politiques et militaires.

Dans son intervention, Getachew Reda a souligné que recourir systématiquement à la force pour tenter de sortir des blocages ne correspond pas aux intérêts de la population tigréenne. Il a insisté sur le fait que résoudre chaque impasse par des moyens armés ne servirait pas le peuple de la région.