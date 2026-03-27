Éthiopie : les chauffeurs confrontés à la rareté et à la hausse des carburants

Le 16 mars, le chef du gouvernement Abiy Ahmed a lancé un appel à la modération dans l’utilisation des carburants, invoquant le risque de ruptures d’approvisionnement lié au conflit au Moyen-Orient. Malgré cette mise en garde officielle, les stations-service de la capitale restent la cible d’un afflux massif d’usagers, compliquant la vie quotidienne de nombreux professionnels du transport.

Depuis plusieurs jours, des files d’attente importantes se dessinent devant les pompes d’Addis-Abeba, parfois sur des centaines de mètres. Les automobilistes et conducteurs attendent longuement sans garantie d’obtenir de l’essence, ce qui accentue la tension dans la ville.

Parmi eux, Tadesse, qui travaille pour l’application de transport Feres, patiente et s’inquiète : il trouve encore du gasoil mais l’essence se fait de plus en plus rare. Avec des revenus d’application modestes et des tarifs qui grimpent, il redoute que la situation ne devienne ingérable si la tendance se poursuit.

Le phénomène pèse non seulement sur les chauffeurs professionnels mais aussi sur les ménages qui voient leurs trajets et leurs dépenses se transformer au fur et à mesure que l’accès au carburant se raréfie.

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Les prix des transports en commun augmentent aussi

Le 11 mars, le ministère a révisé les tarifs des carburants : le litre de gasoil est désormais vendu à 140 birrs et l’essence à 132 birrs, une réévaluation qui pèse directement sur les coûts d’exploitation des véhicules.

Tsegaye, conducteurs de minibus depuis sept ans, explique qu’il redoute les conséquences de cette hausse sur son employeur et sur la viabilité du service : la société pour laquelle il travaille ne dispose pas des moyens pour absorber durablement des carburants plus onéreux, alors que le public attend un transport abordable.

Conséquence immédiate, les tarifs des transports publics ont été relevés à compter du 16 mars, une mesure qui fait partir des usagers et des salariés du secteur confrontés à une facture énergétique en hausse.