Éthiopie : l’épidémie de choléra fait 23 morts

L’est de l’Éthiopie est frappé par une nouvelle épidémie de choléra qui affecte durement les communautés déjà déplacées par les inondations. Les chiffres alarmants de décès et de cas confirmés préoccupent les organisations humanitaires.

L’association caritative Save the Children a confirmé la mort d’au moins 23 personnes d’épidémie de choléra qui sévit au sein des communautés déplacées dans l’est de l’Éthiopie. La région Somali est la plus touchée, enregistrant plus de 770 cas de choléra en seulement deux semaines, suite aux inondations et aux pluies abondantes qui ont ravagé la région.

Les conséquences des averses ont touché près de 1,5 million de personnes à travers le pays, contraignant environ 600 000 individus à quitter leurs foyers, selon les données des Nations unies. Cependant, l’assistance parvient actuellement à seulement 10 % des personnes touchées. Save the Children tire la sonnette d’alarme, avertissant que la situation risque de s’aggraver avec l’arrivée imminente de nouvelles pluies dans au moins trois régions.

Les pluies torrentielles qui ont frappé non seulement l’Éthiopie, mais aussi la Somalie et le Kenya, sont attribuées aux phénomènes météorologiques El Niño et dipôle de l’océan Indien.