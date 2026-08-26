Éthiopie : la visite d’Olusegun Obasanjo à Mekelle n’a apporté aucune avancée, selon le Tigré

Les autorités du Tigré ont estimé mardi 25 août que la visite de l’émissaire de l’Union africaine Olusegun Obasanjo, la veille à Mekelle, n’avait produit aucun progrès tangible dans leurs relations avec le gouvernement fédéral éthiopien, sur fond de tensions sécuritaires persistantes.

Olusegun Obasanjo, ancien président du Nigeria et haut représentant de l’UA pour la Corne de l’Afrique, a rencontré les dirigeants tigréens le 24 août 2026 dans la capitale régionale. Les autorités locales disent que ce déplacement n’a été suivi d’aucune nouvelle proposition ni d’aucune avancée concrète vers un dialogue avec Addis-Abeba.

Le gouvernement du Tigré a aussi rappelé, via un communiqué relayé par Dedebit, avoir identifié en juin cinq points d’entrée pour des discussions, dont la fin de l’encerclement militaire de la région et le rétablissement du statut juridique et politique du Front de libération du peuple du Tigré (TPLF).

Quatre jours avant cette visite, le président de la Commission de l’Union africaine avait publiquement salué l’engagement d’Olusegun Obasanjo en faveur de la paix, du dialogue et de la stabilité sur le continent. Au moment du compte rendu de l’AFP du 25 août 2026, le gouvernement fédéral éthiopien n’avait pas commenté ce déplacement ni indiqué si des représentants avaient rencontré l’émissaire africain.

Le Tigré, marqué par la guerre qui a opposé les forces régionales à Addis-Abeba entre 2020 et 2022, reste économiquement affaibli. Plusieurs centaines de milliers de personnes y demeuraient déplacées au moment du compte rendu de l’AFP du 25 août 2026.