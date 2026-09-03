Éthiopie : la Bourse d’Addis-Abeba renaît pour accélérer la libéralisation économique

L’Ethiopian Securities Exchange (ESX) a officiellement ouvert ses portes le 10 janvier 2025 dans le quartier historique d’Arada, à Addis-Abeba. Le lancement opérationnel de cette plateforme consacre le grand retour d’une place boursière nationale en Éthiopie, mettant fin à une absence de cinquante ans provoquée par la disparition du marché financier sous le régime militaire du Derg en 1974.

Le déploiement de cette infrastructure financière constitue un pilier central du programme de réformes économiques et de libéralisation mis en œuvre par le Premier ministre Abiy Ahmed. Cette trajectoire gouvernementale fait suite à une série de mesures d’ouverture d’envergure, marquée notamment en 2024 par l’autorisation accordée aux investisseurs et capitaux étrangers de pénétrer le secteur bancaire éthiopien, autrefois strictement protégé.

L’architecture de la nouvelle bourse comprend un marché spécialement dédié à la souscription et à la négociation des bons du Trésor public. Cet instrument financier offre la possibilité aux particuliers comme aux investisseurs institutionnels d’échanger activement des titres de dette souveraine, créant un canal direct et sécurisé pour mobiliser les ressources nécessaires au financement des projets publics de l’État.

Pour ses débuts opérationnels, la cote officielle compte cinq entreprises enregistrées et s’appuie sur un réseau de huit courtiers dûment agréés pour exécuter les ordres. L’offre de titres est appelée à croître rapidement, quatre sociétés supplémentaires ayant déjà obtenu une approbation de principe de cotation le 8 juillet afin de rejoindre la plateforme boursière.

Une montée en puissance ciblée sur dix ans

Face aux défis de liquidité et de structuration du capital national, les dirigeants de la place financière et les autorités de régulation éthiopiennes ont défini une feuille de route volontariste. L’objectif officiel est de porter le nombre d’entreprises cotées à l’ESX à 90 entités d’ici un horizon de dix ans, favorisant ainsi une intégration progressive du tissu entrepreneurial local dans les circuits de capitaux modernes.