Éthiopie : la BEI accorde jusqu’à 4 millions d’euros au PAM pour une microassurance climatique

La Banque européenne d’investissement, via EIB Global, a annoncé le 25 août un don pouvant atteindre 4 millions d’euros au Programme alimentaire mondial pour développer en Éthiopie une microassurance climatique destinée aux petits exploitants. Le financement vise à mieux protéger les agriculteurs exposés aux pertes de récoltes ou de bétail liées aux aléas météorologiques et aux catastrophes naturelles.

Ce soutien complète la ligne de crédit de 110 millions d’euros déjà mobilisée pour la troisième phase du Rural Financial Intermediation Programme, déployée via la Development Bank of Ethiopia vers des institutions de financement rurales éligibles.

La BEI et le PAM indiquent que le dispositif pourrait concerner environ 210000 petits exploitants. L’annonce porte sur la mise en place et le déploiement progressif de produits de microassurance, et non sur une couverture déjà généralisée à cette échelle.

Les deux institutions prévoient aussi la création d’un Premium Guarantee Fund. Le PAM doit d’abord piloter ce mécanisme destiné à préfinancer les primes avant d’en transférer la gestion à la Development Bank of Ethiopia.

Le PAM dispose déjà d’une première expérience d’assurance agricole dans le pays. L’agence onusienne a lancé en 2023 un schéma en Amhara, présenté comme visant environ 54000 agriculteurs.