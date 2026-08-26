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Nigeria : la NNPC et ses partenaires signent de nouveaux avenants pour Bonga Southwest/Aparo

La NNPC Ltd et les partenaires du bloc OML 118 ont signé le 24 août à Abuja deux avenants contractuels pour le projet pétrolier offshore Bonga Southwest/Aparo, nouvelle étape vers une décision finale d’investissement. Les signataires sont Shell Nigeria Exploration and Production Company Limited, Esso Exploration and Production Nigeria (Deepwater) Limited et Nigerian Agip Exploration Limited.

Ousmane Traoré Samba
Ousmane Traoré Samba
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Economie
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Nigeria : la NNPC et ses partenaires signent de nouveaux avenants pour Bonga Southwest/Aparo
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Selon la NNPC, ces textes donnent effet aux paramètres fiscaux et commerciaux approuvés par le gouvernement fédéral pour soutenir le développement du projet.

La compagnie publique évalue le potentiel de Bonga Southwest/Aparo à 15 à 21 milliards de dollars d’investissement sur sa durée de vie, avec une production de crête annoncée d’environ 175000 barils de pétrole par jour et 140 millions de pieds cubes standards de gaz par jour.

Cette signature intervient après l’approbation, le 10 mars 2026, d’une incitation fiscale ciblée présentée par la présidence nigériane comme un levier pour débloquer la future décision finale d’investissement.

La NNPC et les autres parties contractantes indiquent par ailleurs que le Pre-FEED est achevé et qu’un soumissionnaire préféré a été identifié pour le FPSO, sous réserve des validations réglementaires, de gouvernance et des partenaires.

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