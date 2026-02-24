Éthiopie : Israël intensifie sa présence en Afrique

Le président israélien Isaac Herzog est en déplacement officiel en Éthiopie pour une visite de deux jours programmée les 24 et 25 février. Selon la présidence israélienne, ce voyage marque une étape nouvelle dans le renforcement des liens bilatéraux et dans l’élargissement de la coopération d’Israël avec l’ensemble du continent africain.

Durant ces quarante-huit heures, la délégation israélienne doit rencontrer des responsables éthiopiens pour discuter de pistes de collaboration dans plusieurs domaines. La communication officielle insiste sur la volonté des deux pays d’approfondir leurs échanges et de bâtir des partenariats durables.

Ce déplacement s’inscrit dans un contexte d’intensification des contacts entre l’État hébreu et divers pays africains, où se multiplient initiatives économiques, programmes techniques et dialogues diplomatiques. Les autorités israeliennes présentent la visite comme une opportunité pour consolider une relation qui dépasse le cadre strictement bilatéral.

Une photographie du président prise le 12 février 2026 illustre l’actualité du voyage et rappelle la proximité temporelle de cette tournée avec d’autres engagements internationaux de la présidence.

Décryptage des enjeux

Pour analyser la portée politique et stratégique de cette visite, Emmanuel Dupuy, politologue et président de l’Institut Prospective et Sécurité en Europe, a été invité à en discuter. Son regard permet d’éclairer les motivations qui poussent Israël à multiplier les contacts en Afrique et les attentes des partenaires locaux.

Les convergences attendues couvrent des sujets variés : coopération économique, transferts de technologies, sécurité régionale et projets de développement. Si les contours précis d’éventuels accords ne sont pas tous rendus publics, la diplomatie mise en avant vise à créer des cadres de collaboration à long terme.

