Ethiopie: Fatou Bensouda va présider une commission d’enquête de l’ONU

Fatou Bensouda va enquêter sur les violations présumées des droits humains par toutes les parties au conflit en Ethiopie. L’annonce a été faite ce mercredi via un communiqué du président du Conseil des droits de l’homme de l’ONU Federico Villegas, qui a nommé l’ex-procureure à la direction de la commission chargée de l’enquête.

Dans sa nouvelle mission, la gambienne Fatou Bensouda, sera accompagnée de deux autres experts, à savoir Kaari Betty Murungi, avocate à la Haute Cour du Kenya, et l’Américain Steven Ratner, professeur de droit, qui vont intégrer la commission, créée en décembre 2021.

La mission de cette commission est de se pencher sur les accusations de violations des droits humains et du droit international humanitaire (DIH) depuis le début du conflit en Ethiopie il y a près d’un an et demi, notamment au Tigré. Et elle doit rendre son rapport pour la session du Conseil des droits de l’homme de l’ONU qui débutera en septembre prochain.

Selon le rapport de plusieurs ONG de Défense des droits de l’homme sur le conflit éthiopien, il y a eu plusieurs violences dont des exécutions extrajudiciaires, surtout d’hommes, à de la torture en passant par des déplacements forcés ou des abus sexuels. Des milliers de déplacés ont été enregistrés, selon les mêmes organisations.