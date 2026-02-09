Éthiopie : Addis Jazz Festival 2026 réunit vieille garde et nouvelle génération du jazz
Sur une période de trois jours, la capitale éthiopienne a accueilli l’Addis Jazz Festival. L’événement s’est déroulé au cœur d’Addis Abeba et a occupé plusieurs soirées consécutives.
Il s’agissait de la cinquième édition de ce rendez-vous musical. Le festival poursuit ainsi sa trajectoire après quatre précédentes manifestations.
Le plateau a compté parmi ses invités des figures majeures de l’éthio-jazz. Le pianiste et compositeur Girma Beyene a notamment fait partie des artistes présents.
Parallèlement à la présence de ces noms historiques, la programmation a donné une large place à une relève d’interprètes éthiopiens. De jeunes artistes locaux ont donc également été mis en avant durant la manifestation.