Éthiopie : Addis Jazz Festival 2026 réunit vieille garde et nouvelle génération du jazz

Sur une période de trois jours, la capitale éthiopienne a accueilli l’Addis Jazz Festival. L’événement s’est déroulé au cœur d’Addis Abeba et a occupé plusieurs soirées consécutives.

Il s’agissait de la cinquième édition de ce rendez-vous musical. Le festival poursuit ainsi sa trajectoire après quatre précédentes manifestations.

Le plateau a compté parmi ses invités des figures majeures de l’éthio-jazz. Le pianiste et compositeur Girma Beyene a notamment fait partie des artistes présents.

