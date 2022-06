Etats-Unis: Wizkid dans le top 10 du Billboard Hot 100

Wizkid a établi un nouveau record pour un artiste nigérian aux États-Unis en enregistrant deux étapes colossales sur le palmarès officiel de la musique, Billboard, grâce à son tube à succès « Essence », son dernier-né.

La plateforme américaine de classement musical a récemment annoncé le succès mondial « Essence » de Big Wiz, qui présente Tems comme la chanson africaine la plus longue.

Après neuf mois de sortie, « Essence » a fait ses débuts sur le Billboard Hot 100 au numéro 82 et a connu une ascension impressionnante qui l’a vu culminer au numéro 9, ce qui en fait le seul disque nigérian à entrer dans le top 10 du Billboard Hot 100.

Le quatrième album du Star Boy, « Made In Lagos », a également été annoncé comme l’album africain le plus long, car il a passé plus de 67 semaines sur le palmarès des albums mondiaux du Billboard. Au total, les deux exploits font du chanteur lauréat d’un Grammy, l’artiste africain ayant le plus resté sur Billboard.