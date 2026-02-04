États-Unis : Washington réactive un accord sur les droits de douane avec une trentaine de pays africains

Le gouvernement américain a annoncé mardi 3 février la remise en vigueur, pour une durée d’un an, du dispositif connu sous le nom d’African Growth and Opportunity Act (AGOA). Ce mécanisme offre à de nombreux produits originaires d’Afrique la possibilité d’entrer sur le marché américain sans être assujettis aux droits de douane.

Le gouvernement américain a annoncé mardi 3 février la remise en vigueur, pour une durée d’un an, du dispositif connu sous le nom d’African Growth and Opportunity Act (AGOA). Ce mécanisme offre à de nombreux produits originaires d’Afrique la possibilité d’entrer sur le marché américain sans être assujettis aux droits de douane.

Selon un communiqué diffusé par l’Office du représentant au Commerce de la Maison-Blanche (USTR), la mesure est prolongée jusqu’au 31 décembre 2026. La réactivation s’applique de façon rétroactive au 30 septembre 2025, date à laquelle le régime avait officiellement pris fin.

Jamieson Greer, qui dirige l’USTR, a rendu publique cette décision via le communiqué de l’institution, précisant ainsi le calendrier de la prolongation et son champ d’application.

Publicité

Conséquences et portée pour le commerce

La réintroduction de l’AGOA garantit une fenêtre tarifaire favorable pour les exportateurs africains pendant la période concernée, ce qui peut faciliter la planification des flux commerciaux et des investissements. En pratique, les entreprises qui exportent des produits éligibles vers les États-Unis bénéficient d’une compétitivité accrue face à des marchés soumis à des droits d’importation.

Sur le plan diplomatique et économique, cette décision tend à renforcer les liens commerciaux entre les États-Unis et les pays africains participants, tout en offrant une marge de manœuvre supplémentaire aux acteurs privés et aux gouvernements pour relancer ou accroître leurs échanges.