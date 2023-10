Etats-Unis: une fusillade fait au moins 22 morts et des blessés dans le Maine

- Publicité-

Mercredi, l’État du Maine, situé dans le nord-est des États-Unis, a été le théâtre d’une série de fusillades tragiques qui ont coûté la vie à au moins 22 personnes. Le tireur est toujours en fuite, laissant derrière lui une communauté en deuil et choquée.

Dans une journée marquée par l’horreur, le Maine a été secoué par une série de fusillades meurtrières. Selon Robert McCarthy, élu de la ville de Lewiston, l’incident a fait 22 morts confirmés et un grand nombre de blessés, laissant la population locale en état de choc. Les autorités locales et les forces de l’ordre sont actuellement mobilisées pour gérer la situation et appréhender le tireur en fuite.

Les circonstances entourant les fusillades restent floues pour le moment. Les premiers rapports font état de plusieurs lieux de fusillades dans la région, laissant entendre que le tireur aurait délibérément ciblé plusieurs endroits. Les motifs derrière cette attaque demeurent inconnus, mais les enquêteurs travaillent sans relâche pour comprendre ce qui a pu pousser une telle violence.

La communauté du Maine, ainsi que le pays tout entier, est sous le choc face à cette tragédie. Les habitants de Lewiston, ainsi que ceux des zones environnantes, ont exprimé leur solidarité et leur soutien aux victimes et à leurs proches. Les équipes médicales, les forces de l’ordre et les bénévoles se mobilisent pour fournir les soins nécessaires aux blessés et apporter du réconfort aux familles endeuillées.