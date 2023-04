États-Unis: une fusillade dans une banque au Kentucky fait 6 victimes

Une fusillade qui a éclaté dans une banque du centre-ville de Louisville au Kentucky a fait six victimes, dont un policier, rapporte le réseau CNN.

Un tireur a ouvert le feu ce lundi matin à Louisville, principale ville du Kentucky, et a fait «plusieurs victimes», ont annoncé les autorités de cet Etat du centre-est des Etats-Unis. «Nous confirmons qu’il y a un assaillant en action» dans le centre de la ville, a écrit sur Twitter la police, ajoutant qu’il y avait «plusieurs victimes». La presse locale fait était d’une présence policière massive dans le secteur.

ALERT: We are aware of the reported incident in the 300 block of East Main St. in #Louisville. Once information becomes available we will advise. Please stay away from this area. #LMPD #LouMedia pic.twitter.com/isfhAvMe5i