États-Unis: une fillette de 10 ans abat une femme qui se disputait avec sa mère

En Orlando aux États-Unis, une fillette de 10 ans a été arrêtée après que la police a déclaré qu’elle avait tué par balle une femme qui se disputait avec sa mère. L’incident est « l’un des cas les plus tragiques que j’ai vus au cours de mes 22 ans de carrière », a confessé la procureur d’État.

Selon les déclarations des témoins à la police, tout a commencé lorsque la mère de l’enfant et la victime, Lashun Denise Rodgers, 41 ans ont commencé à se disputer devant un complexe d’appartements. L’enfant était avec sa mère au moment de la dispute. La mère aurait frappé Rodgers, qui a riposté en la frappant dans le dos, indique le rapport d’arrestation.

Le petit ami de la victime a déclaré aux autorités qu’il avait tenté de mettre fin à la bagarre. Il aurait ensuite vu l’enfant tenir une arme à feu noire avant de tirer «un à deux coups» sur sa copine, Lashun Denise Rodgers.

L’enfant aurait alors crié «elle n’aurait pas dû frapper ma maman», a déclaré le conjoint à la police. Rodgers a été emmenée au centre médical régional d’Orlando où elle est décédée plus tard, selon la porte-parole de la police Heidi Rodriguez.

La procureure d’État, Monique H. Worrell, a déclaré que son bureau avait commencé à étudier le dossier et «examinera tous les faits, y compris l’âge de l’enfant et toutes les circonstances, lorsqu’il sera question de déposer ou non des accusations». «Aucune décision d’inculpation n’a été prise par notre bureau», a déclaré la procureure, ajoutant que l’incident était «l’un des cas les plus tragiques que j’ai vus au cours de mes 22 ans de carrière».

La mère de la fillette a été placée en garde à vue selon la police d’Orlando. La garde de l’enfant a été confiée aux services sociaux de l’État après la fusillade, rapporte CNN. La police a déclaré que l’enquête était toujours en cours.