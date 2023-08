États-Unis : un procureur spécial chargé d’enquêter sur le fils de Joe Biden

Un procureur spécial a été nommé pour enquêter sur Hunter Biden, le fils du président américain. Depuis 2019, le fils de Joe Biden est visé par une enquête pour des accusations de fraude fiscale.

Merrick Garland a révélé que le procureur en charge de l’enquête sur Hunter Biden, David Weiss, serait promu procureur spécial. Une désignation qui lui confère plus de liberté et d’autonomie par rapport au ministère de la Justice. Toutefois, les critiques et les accusations des Républicains qui pensent que Hunter Biden est favorisé sont probablement ignorées par l’annonce de Merrick Garland.

Notons que le fils de Joe Biden est poursuivi pour fraude fiscale et possession illégale d’armes à feu. Des affaires dans lesquelles ses avocats et le procureur Weiss étaient parvenus à un accord. Aussi, Hunter Biden a accepté de plaider coupable de fraude fiscale afin d’éviter des poursuites supplémentaires pour ses autres affaires.

Cependant, il y a deux semaines, cet accord a échoué à la dernière minute, ce qui a laissé place à un procès. À l’heure actuelle, la Maison-Blanche n’a fait aucune déclaration concernant ce changement récent.