États-Unis: un imam poignardé pendant la prière à la mosquée Omar de Paterson

Sayed El-Nakib, imam de la mosquée Omar située dans la ville de Paterson dans l’État du New Jersey, a été poignardé dimanche 9 avril alors qu’il dirigeait la prière du matin.

Un imam a été poignardé pendant la prière à la mosquée Omar de Paterson, aux Etats-Unis. L’attaque a été commise par Serif Zorba, âgé de 32 ans, qui se cachait parmi la congrégation. Sur les images de la caméra de sécurité de la mosquée, on peut voir l’agresseur sauter par-dessus les fidèles prosternés pour poignarder l’imam de 65 ans avec un couteau. Les motifs de l’agresseur ne sont pas encore connus et l’enquête se poursuit.

Zorba, qui venait d’Istanbul et était récemment arrivé aux États-Unis, a menacé ceux qui tentaient de l’arrêter. Il a finalement été rattrapé par la communauté et remis à la police alors qu’il tentait de fuir vers la porte extérieure de la mosquée. L’imam, quant à lui, a été soigné à l’hôpital Saint Joseph et ne présente pas de danger de mort.

- Publicité-

L’agresseur a assisté lundi à sa première audience depuis la prison du comté de Bergen, accompagné d’un traducteur turc, et a été accusé de « port d’une arme sans licence et tentative de meurtre ». Cette attaque rappelle l’importance de la sécurité des lieux de culte et la nécessité de lutter contre toutes les formes de violence et de discrimination.