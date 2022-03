États-Unis: un contrebandier cachait des serpents et lézards dans son pantalon

Un homme qui a tenté de se faufiler entre les mailles du filet de la police frontalière américaine en Californie, avait sur lui 52 lézards et serpents cachés dans ses vêtements. Neuf serpents et 43 lézards à cornes étaient dissimulés dans « la veste, les poches du pantalon et l’aine de l’homme », selon les autorités.

L’homme conduisait un camion lorsqu’il est arrivé au poste-frontière de San Ysidro avec le Mexique le 25 février et a été sorti pour une inspection supplémentaire, ont indiqué les douanes et la protection des frontières américaines dans un communiqué. Les agents ont trouvé 52 reptiles vivants attachés dans de petits sacs « qui étaient dissimulés dans la veste, les poches du pantalon et la zone de l’aine de l’homme », précise le communiqué.

Neuf serpents et 43 lézards à cornes ont été saisis. Certaines de ces espèces sont considérées comme menacées d’extinction, selon les autorités. « Les contrebandiers tentent par tous les moyens possibles de faire passer la frontière à leurs produits, ou dans ce cas à des reptiles vivants », a déclaré Sidney Aki, directeur des opérations sur le terrain des douanes et de la protection des frontières à San Diego.

« En l’occurrence, le contrebandier a tenté de tromper les agents du CBP afin de faire entrer ces animaux aux États-Unis, sans se soucier de la santé et de la sécurité des animaux. » L’homme, un citoyen américain de 30 ans, a été arrêté.