États-Unis : Trump réclame un nouveau traité amélioré et modernisé avec la Russie sur le désarmement nucléaire

Jeudi 5 février, Donald Trump a appelé à la négociation d’un traité entièrement repensé avec la Russie, au lendemain de la fin de l’accord bilatéral qui encadrait jusqu’ici la limitation des armes nucléaires entre les deux pays.

Jeudi 5 février, Donald Trump a appelé à la négociation d’un traité entièrement repensé avec la Russie, au lendemain de la fin de l’accord bilatéral qui encadrait jusqu’ici la limitation des armes nucléaires entre les deux pays.

Sur sa plateforme Truth Social, l’ancien président a estimé qu’au lieu de simplement proroger l’actuel accord, il convenait de confier à des spécialistes en matière nucléaire l’élaboration d’un texte « modernisé » capable de s’inscrire dans la durée.

La date d’échéance du New START a été atteinte jeudi, interrompant le dernier mécanisme juridique formel qui liait Washington et Moscou en matière de contrôle des armements. Cette rupture est perçue comme un moment clé depuis la Guerre froide et ravive des inquiétudes quant au risque de prolifération.

Publicité

Enjeux et réactions

Le New START, en place depuis le début des années 2010, servait de cadre pour la transparence et la vérification des forces stratégiques des deux puissances. Sans ce filets d’engagements mutuels, plusieurs observateurs redoutent un recul des échanges d’informations et un regain de concurrence militaire.

Des diplomates et analystes internationaux soulignent que l’absence d’un accord remplaçant pourrait compliquer la surveillance des arsenaux et affaiblir les dispositions de confiance établies depuis des décennies. À l’heure où les tensions géopolitiques restent vives, la question d’un nouveau traité — et des garanties qu’il offrirait — devient centrale dans les cercles politiques.