États-Unis : Trump rebaptise le lac Ontario « Lake America » pour l’usage fédéral

Donald Trump a signé jeudi 27 août 2026 un décret imposant aux usages fédéraux américains le nom de « Lake America » pour le lac Ontario, partagé entre l’État de New York et le Canada.

Le texte charge le département américain de l’Intérieur de mettre à jour le Geographic Names Information System, la base fédérale de référence pour les dénominations géographiques utilisées par les administrations.

Le lac Ontario fait partie des Grands Lacs et borde à la fois l’État de New York et la province canadienne de l’Ontario, ce qui donne à cette décision une portée surtout symbolique au-delà du territoire américain.

La mesure intervient dans un contexte d’escalade commerciale entre Washington et Ottawa, déjà marqué par une série d’affrontements politiques et symboliques entre les deux voisins.

Le décret ne vaut que pour l’usage fédéral américain : il n’impose aucun changement au Canada, ni aux organismes internationaux chargés des références géographiques.