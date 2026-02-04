États-Unis : Tom Homan, émissaire de Donald Trump à Minneapolis, annonce le retrait immédiat de 700 policiers de l’immigration

Lors d’une conférence de presse, Tom Homan a annoncé le retrait immédiat de quelque 700 agents fédéraux déployés sur le terrain. Il n’a toutefois pas précisé si cette opération ne concernait que la ville de Minneapolis ou si elle s’étendait à l’ensemble du Minnesota.

Le responsable a expliqué que cette décision intervenait alors que la situation sur place évoluait et que les besoins en personnel fédéral diminuaient. Selon lui, les autorités locales participent désormais davantage aux opérations, ce qui réduit la nécessité d’un maintien massif d’agents fédéraux.

Interrogé sur l’étendue géographique du retrait, Homan n’a pas apporté de précision supplémentaire, laissant planer l’incertitude quant à la portée exacte de la mesure. Le calendrier évoqué est néanmoins immédiat, signalant une action rapide des services concernés.

Motifs et incertitudes autour du retrait

Le porte-parole a mis en avant une amélioration des échanges entre les différents paliers de sécurité, affirmant que la coordination locale s’était renforcée. Cette dynamique, selon lui, justifie de réduire la présence fédérale sur le terrain pour concentrer les efforts là où ils sont réellement nécessaires.

Reste que l’absence de clarification sur le périmètre — municipal ou étatique — suscite des questions parmi les observateurs et les autorités locales. La rapidité de l’annonce, combinée au manque de détails, appelle des éclaircissements complémentaires sur la répartition et les missions des agents concernés.