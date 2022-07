Etats-Unis: TikTok poursuivi en justice après la mort de deux fillettes dans un challenge

Deux fillettes de 8 et 9 ans sont mortes en juillet 2021. La cause ? Un challenge Tiktok qui a mal tourné. La plateforme est poursuivie en justice suite au dépôt de plaintes à la Cour Supérieure du comté de Los Angeles.

Lalani Erika Walton, huit ans, a été retrouvée dans sa chambre «suspendue à son lit avec une corde autour du cou» après avoir passé des heures à visionner des vidéos du «Blackout challenge», comme proposé par son algorithme TikTok. Arriani Jaileen Arroyo, neuf ans, a aussi tenté de relever le défi, cette fois suspendue à une laisse pour chien dans son sous-sol, selon les allégations des poursuites, tel qu’a rapporté le Los Angeles Times.

Le défi du blackout, le dernier d’une série de modes virales dangereuses à circuler sur la plateforme, favorise une forme d’autoétranglement en mettant les utilisateurs au défi de voir combien de temps ils peuvent retenir leur souffle. Le jeu peut avoir des conséquences mortelles, comme c’est le cas pour les deux fillettes qui ont perdu la vie en tentant de relever le défi.

«TikTok a investi des milliards de dollars pour concevoir et développer intentionnellement son produit afin d’encourager, d’activer et de diffuser du contenu destiné aux adolescents et aux enfants que le défendeur sait être problématique et très préjudiciable à la santé mentale de ses utilisateurs mineurs», indique la poursuite.

Par le passé, TikTok a déjà fait face à des poursuites semblables, mais a nié toute responsabilité en affirmant que «les jeux d’étouffement» existaient bien avant le Blackout challenge et que les jeunes se blessaient déjà avant.