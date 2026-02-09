États-Unis : Super Bowl — Seattle Seahawks battent New England Patriots 29-13

La défense des Seattle Seahawks, intraitable tout au long de la rencontre, a permis à la franchise de décrocher un deuxième titre de Super Bowl en s’imposant face aux New England Patriots sur le score de 29 à 13, dimanche 8 février à Santa Clara, en Californie.

Les hommes en bleu ont livré une prestation collective axée sur la pression et la discipline, étouffant les initiatives adverses et contrôlant les temps forts du match pour sceller ce succès majeur dans la saison.

Après un premier acte serré, la partie a basculé au retour des vestiaires : les Seahawks ont accéléré le rythme et creusé l’écart, tandis que les Patriots peinaient à répondre, offrant ainsi une fin de match à sens unique.

Spectacle et message

La mi-temps a été marquée par un show énergique du chanteur portoricain Bad Bunny, dont la prestation a électrisé le stade. Entre chorégraphies et mises en scène, l’artiste a su capter l’attention d’un public venu pour le football mais aussi pour le spectacle.

Lors de cette apparition très médiatisée, il a profité de la tribune offerte par l’événement pour appeler à la solidarité entre les peuples des Amériques, délivrant un message d’unité qui a résonné au-delà de la pelouse.