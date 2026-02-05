États-Unis : Steve Witkoff annonce un accord Russie-Ukraine pour un échange de prisonniers

L’émissaire américain Steve Witkoff a déclaré jeudi 5 février 2026 que l’Ukraine et la Russie se sont entendues pour effectuer un nouvel échange de détenus, le premier du genre depuis cinq mois. L’annonce précise que cet accord a été conclu à l’issue de pourparlers à Abou Dhabi réunissant des représentants des trois parties.

Selon le message publié par M. Witkoff sur X, les deux pays ont accepté la remise de 314 prisonniers. Il a qualifié les négociations trilatérales qui ont abouti à cet arrangement de « productives », soulignant le rôle central de la diplomatie dans l’obtention de ce résultat.

Le responsable américain a ajouté qu’il restait encore de nombreux sujets à régler, mais que des avancées comme celle-ci montrent que des efforts diplomatiques soutenus peuvent déboucher sur des mesures tangibles en faveur de la population et des familles concernées.

Un pas concret dans un processus long

Les entretiens à Abou Dhabi, qui ont réuni délégations ukrainiennes, russes et américaines, ont donc permis de mettre en place cet échange après une pause de plusieurs mois. La libération de 314 détenus est présentée par l’émissaire comme un exemple des bénéfices d’un dialogue régulier, même si la route vers une résolution plus large du conflit demeure semée d’obstacles.

Les autorités impliquées n’ont pas encore donné de détails publics sur la répartition exacte des personnes concernées ni sur le calendrier précis de leur transfert. Les observateurs diplomatiques attendent désormais de savoir si cette dynamique pourra être prolongée lors de prochains rounds de discussions.