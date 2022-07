Etats-Unis: Plusieurs parlementaires arrêtés lors d’une manifestation pour le droit à l’avortement

Dix-sept parlementaires américains, dont l’étoile montante de la gauche Alexandria Ocasio-Cortez, ont été arrêtés mardi à Washington à la suite d’une manifestation pour défendre le droit à l’avortement, a annoncé la police.

La police américaine a annoncé, ce mercredi, l’arrestation d’au moins 35 personnes, dont 17 membres de la Chambre des représentants (le Congrès), lors d’une manifestation contre la loi sur l’avortement, devant le siège de la Cour suprême à Washington. Dans un communiqué, rendu public sur Twitter, la police a indiqué avoir arrêté 35 personnes pour rassemblement et obstruction de la circulation, parmi lesquelles 17 membres du Congrès.

Today, Rep. AOC was arrested along with other members of Congress outside the Supreme Court for protesting in support of abortion rights. #AbortionRightsAreHumanRights pic.twitter.com/gvj9J1o5ic